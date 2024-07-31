Держдума РФ легалізувала криптовалюту для обходу санкцій

Держдума ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют.

Про це повідомила "Медуза" (російське видання, редакція якого знаходиться в Латвії) з посиланням на сайт нижньої палати парламенту.

Документ передбачає, що право здійснювати майнінг отримають російські юридичні особи та індивідуальні підприємці, занесені до відповідного реєстру.

Фізичні особи, які не перевищують встановлені урядом ліміти енергоспоживання, отримають право на майнінг без включення до реєстру.

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"Ми вважаємо, що в енергетиків є ефективний механізм вибудовування контролю проти "сірих" і "чорних" майнерів. Будуть встановлені спеціальні ліміти, і енергетики зможуть з їхньою допомогою контролювати поле і притягати до відповідальності порушників", - заявив один з авторів поправок, заступник голови Комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Горєлкін.

РБК зазначає, що із закону прибрали заборону на організацію обігу криптовалют, що могло призвести до фактичного припинення роботи російських криптобірж і обмінників. У документі збереглася заборона на рекламу криптовалюти і різних сервісів, побудованих на її використанні.

За словами Горєлкіна, влада розглядає криптовалюти, "насамперед, як інструмент обходу санкцій і точку високотехнологічного експорту".

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"Сьогодні Росія посідає друге місце з майнінгу, і я впевнений: після того, як з'явиться регулювання цієї сфери, ми вийдемо на перше місце, обігнавши США", - зазначив депутат.

Держдума також ухвалила закон, який дозволяє Банку Росії з 1 вересня запустити експеримент зі створення майданчика для використання криптовалют у міжнародних розрахунках. Згідно з чинним законодавством, у Росії заборонено використовувати цифрову валюту для розрахунків.

Нагадаємо:

Росія прагне легалізувати криптовалюту, оскільки компанії мають дедалі більше труднощів у здійсненні міжнародних платежів через загрозу вторинних санкцій.

Очікується, що законопроєкти будуть підписані президентом Володимиром Путіним і набудуть чинності 1 вересня.

Криптовалюти можуть допомогти Росії обійти західні санкції.

Хоча використання цифрової валюти для платежів нині заборонено в Росії, Путін цього місяця закликав уряд "не проґавити момент" у регулюванні цього методу всередині країни та в закордонних угодах.

Він заявив чиновникам, що криптовалюти "дедалі ширше використовуються у світі як засіб платежу в міжнародних розрахунках".

Економічна правда