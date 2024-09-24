Криптовалютні майнери в Росії ховаються під землею, щоб уникнути закону

Республіка Росії Дагестан закликала до посилення заходів проти криптовалютних майнерів, які спричиняють перебої з електроенергією та намагаються обійти закон, будуючи майнінгові установки під землею.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За останні роки майнери цифрових валют потрапили під пильну увагу у всьому світі через те, що для розв'язання складних обчислювальних задач потрібне спеціалізоване обладнання, яке працює цілодобово і споживає велику кількість електроенергії.

Місцевий голова Дагестану Абдулмуслім Абдулмуслімов заявив, що влада має приділяти більше уваги незаконному майнінгу криптовалют після пожежі на підстанції в столиці, спричиненої різким збільшенням споживання електроенергії через майнерів.

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"Власники незаконних установок для майнінгу криптовалют вигадують нові способи обходу закону — вони встановлюють майнінгові ферми під землею", — сказав Абдулмуслімов.

Уряд Дагестану опублікував відео, на якому слідчі оглядають майнінгову установку в саморобній підземній печері, де десятки вентиляторів охолоджують комп'ютери.

Міністерство фінансів РФ з 1 листопада буде вести спеціальний реєстр для компаній, які займаються майнінгом криптовалют. Особи, що займаються майнінгом цифрових валют, повинні надавати певну інформацію фінансовому наглядовому органу Росії.

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