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У Росії думають заборонити майнинг криптовалют: бракує ектроенергії

Четвер, 31 жовтня 2024, 12:21 - Артур Крижний

У деяких регіонах Росії хочуть заборонити майнінг криптовалюти на державному рівні через проблеми з електроенергією.

Про це заявив заступник голови Міненерго РФ Євген Грабчак, пише The Moscow Times.

"Якщо ми говоримо, що предтечею цифровізації є майнінг, то майнінг у нас найближчим часом у деяких регіонах буде вже на державному рівні заборонено. Будь-який", - цитує Грабчака ТАСС.

За його словами, це пов'язано з дефіцитом електроенергії в деяких регіонах. Як приклад таких зон він навів Далекий Схід, південний захід Сибіру і південь Росії.

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"Там ми не можемо великі потужності нікому дати в перспективі до 2030 року", - зазначив Грабчак.

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Нагадаємо:

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Держдума РФ ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют. 

Республіка Росії Дагестан закликала до посилення заходів проти криптовалютних майнерів, які спричиняють перебої з електроенергією та намагаються обійти закон, будуючи майнінгові установки під землею.

криптовалюта РФ
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