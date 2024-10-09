ДТЕК інвестував понад два мільярди у ремонти пошкоджених обстрілами ТЕС 

Протягом 2024 року ДТЕК інвестував понад 2,3 мільярда гривень у ремонти теплоелектростанцій після обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

В компанії, кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов, зазначають, що всі зусилля енергетиків зараз спрямовані на відновлення потужностей, що були пошкоджені чи зруйновані під час масованих обстрілів.

Усього в 2024 році компанія інвестує у ремонти та відновлення ТЕС близько 3,8 млрд грн. Це відповідає торішнім вкладенням.

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Також в повідомленні нагадують, що тільки в 2024 ворогу вдалося зруйнувати або пошкодити близько 90% теплової та гідро генерації.

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