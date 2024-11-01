Україна може пройти зиму без планових відключень світла: у ДТЕК назвали умову

Українці можуть пройти зиму без планових відключень світла, якщо об'єкти енергетики вдасться захистити від обстрілів.

Про це в коментарі Telegraf розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

На питання, коли чекати повернення графіків світла, він відповів, що до них енергетики можуть і не повернуться.

"Я не можу сказати (коли чекати повернення графіків - ЕП), тому що, якщо ситуація буде така, як зараз, то, в принципі, ми до графіків і не повернемось", - зазначив Сахарук.

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Це стосується і зими: якщо вдасться захистити енергооб'єкти, то холодні місяці можуть пройти зі світлом.

"Можемо так пройти. Якщо ми зможемо ефективно захистити, з погляду протиповітряної оборони, наші об'єкти, такі як генерація, передача. Це, звичайно, така дуже важлива компонента для того, щоб пройти зиму без відключень", - розповів виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо:

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Погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури.

У "Центренерго" наголошують, що визначення графіків аварійних відключень - це виключна компетенція НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" поки не бачать підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення.