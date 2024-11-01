У Києві підключили до тепла більшість житлових будинків комунальних компаній

Станом на ранок 1 листопада вже 4 161 житловий будинок, або 60% від загальної кількості будівель, що обслуговуються комунальними житловими організаціями, вже отримують опалення.

Про це пише пресслужба КМДА з посиланням на слова заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

За його словами, значно нижчий показник підключення, а саме 13%, у будинках ЖБК, ОСББ та відомчих будинках, яким розпочинають подавати тепло за їхніми індивідуальними заявками.

"Бачимо, що температура повітря суттєво знижується. Тому я прошу керівників ОСББ, ЖБК та інших відповідальних осіб не зволікати й звертатися до теплопостачальних організацій для вчасного підключення будівель", – зазначив Петро Пантелеєв.

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Нагадаємо:

З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Із 30 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон для житлових будинків.

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Підключення багатоповерхівок Києва до опалення триватиме до 7 днів, адже різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень.