Новини 30 жовтня: план відкриття авіапростору України, реформа Рахункової палати

Про Рахункову палату. Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.

Про зарплати прокурорів. Верховна Рада України підтримала правку №155 по бюджетному законопроєкту на 2025 рік, яка скасовує підвищення зарплат прокурорів на 37%.

Про обшуки в БЕБ. Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеському управлінні Бюро економічної безпеки.

Про відкриття повітряного простору. Міністерство розвитку громад спільно з Державною авіаційною службою, "Украерорухом", Командуванням Повітряних Сил та керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

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Про дрони. Держава у 2023 році переплатила майже 600 млн грн при закупівлі дронів Autel EVO MAX 4T для потреб Збройних Сил України в межах проєкту "Армія дронів".

Ексклюзиви ЕП:

Битва за світло триває. Репортаж із ТЕС, яку зруйнували росіяни

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ЕП побувала на одній з теплоелектростанцій, знищеній російською ракетою. Як енергетики відбудовують ТЕС, щоб дати українцям тепло і світло?

Як спустошуються російські склади військової техніки?

Про що свідчить аналіз супутникових знімків залишків військової техніки росіян на складах зберігання?