Власник розробника гри STALKER сплатив всю суму за купівлю готелю "Україна"

Кошти від продажу готелю "Україна" компанії "Ола Файн" Максима Кріппи повністю надійшли до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Успішний аукціон з приватизації готелю "Україна" був проведений 18 вересня. Об'єкт продали за 2,51 млрд грн, що у 2,4 раза перевищує початкову ціну в 1,05 млрд грн.

Переможець аукціону оплатив вартість об'єкта та ПДВ у сумі понад 3 млрд грн.

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Нагадаємо:

Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.

Готель "Україна" потребує капітального ремонту і його планують оновити вже після війни.

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Кріппа у 2023 році купив столичний бізнес-центр "Парус" у Вадима Столара, у 2020 році - готель "Дніпро" на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України

У липні 2022 року Кріппа став відомим завдяки придбанню кіберспортивного клубу, чемпіона світу, NAVI. Видання Forbes повідомляло, що угода про передачу прав на NAVI відбулася ще 2018 року.

Пізніше стало відомо, що Кріппа придбав компанію-розробника гри S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World.