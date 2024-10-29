Boeing залучив $21 мільярд одним з найбільших в історії продажів власних акцій

Компанія Boeing залучила близько $21 мільярда через розширений продаж акцій, один із найбільших в історії публічних компаній, щоб стабілізувати свої фінанси і уникнути можливого зниження кредитного рейтингу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Американський виробник літаків продав 112,5 мільйонів звичайних акцій по $143 за кожну. Ціна була встановлена зі знижкою близько 7,7% від п’ятничного закриття на рівні $155,01. Також Boeing реалізував депозитарних акцій на суму $5 мільярдів.

Акції компанії впали на 0,5% у передторговельний період і знизилися приблизно на 42% за цей рік, що є другим найгіршим показником серед компаній індексу Dow Jones Industrial Average.

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Надходження цих коштів вирішує одну з найнагальніших задач нового генерального директора Келлі Ортберга на тлі фінансових труднощів компанії. Фінансовий стан Boeing вже постраждав через пандемію, а раніше — через дві аварії літака 737 Max, що є основною моделлю компанії. Наразі ситуацію ускладнює страйк, що триває вже сьомий тиждень і блокує виробництво літаків.

Boeing потребував цих коштів, щоб зберегти інвестиційний рейтинг та фінансувати збільшення виробництва після завершення страйку. Очікується, що в четвертому кварталі компанія витратить близько $4 мільярдів готівки, що загалом складе близько $14 мільярдів витрат за рік. Boeing передбачає, що витрати готівки триватимуть і в першій половині наступного року, коли відновиться робота її заводів, включно з лініями збору 737 Max.

Нагадаємо:

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Boeing планує залучити понад $15 мільярдів капіталу вже з понеділка.

Проти останньої пропозиції Boeing проголосували 64% робітників, відповідно її відхилено.

Страйкарі Boeing в середу 23 жовтня проголосували за нову контрактну пропозицію, яка передбачає підвищення заробітної плати на 35% протягом чотирьох років, що може покласти край дорогому п'ятитижневому страйку.

Boeing оголосив про скорочення 10% від загальної кількості співробітників.