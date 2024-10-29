Німеччина потребує реформ та інвестицій для подолання рецесії – МВФ

Німеччина потребує як структурних реформ, так і більших інвестицій у державну інфраструктуру для подолання рецесії, заявив європейський голова Міжнародного валютного фонду Альред Каммер.

Про це повідомляє Reuters.

"Без функціонуючої інфраструктури не може бути продуктивної економіки", - сказав Каммер.

Для того, щоб мобілізувати більше грошей, також має сенс переглянути чинні кредитні правила, додав Каммер. "Ми в МВФ вже прорахували це деякий час тому: Боргове гальмо можна послабити - і коефіцієнт державного боргу все одно продовжить падати".

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Міністр фінансів Крістіан Лінднер наполягає на дотриманні боргового гальма Німеччини, яке обмежує дефіцит бюджету до 0,35% валового внутрішнього продукту, попри прогнозований другий рік рецесії та мляві перспективи зростання.

З іншого боку, міністр економіки Роберт Хабек нещодавно запропонував створити багатомільярдний фонд для стимулювання інвестицій і відновлення зростання.

На запитання, хто має рацію - Лінднер чи Хабек - у фундаментальній суперечці німецького уряду, Каммер відповів, що "багато чого можна було б досягти, якби політики чітко повідомляли, якою є їхня стратегія в середньо- і довгостроковій перспективі".

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Нагадаємо:

Німеччина планує звузити коло виробників сонячної енергії, які мають право на субсидії, після того, як надлишкова пропозиція відновлюваної енергії призвела до зростання витрат уряду.

Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи з десяти в Німеччині та скоротити десятки тисяч робочих місць, а також знизити зарплати на 10%.

Федеральний уряд Німеччини очікує на 12,6 мільярда євро менше податкових надходжень до 2028 року, оскільки країна намагається відновити зростання економіки.