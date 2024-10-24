В ЄС обговорюють підвищення мит на товари агросектору з Росії та Білорусі

Європейський Союз обговорює розширення загороджувальних мит на аграрні та продовольчі товари, а також добрива з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кілька держав-членів, які прагнуть обмежити доходи Кремля, закликають блок запровадити масштабні мита на імпорт аграрної та рибної продукції з Росії та Білорусі до ЄС на додаток до вищих мит на зернові продукти, встановлених раніше цього року.

Інші ж закликають до обережності, попросивши спочатку оцінити вплив будь-яких заходів на європейський імпорт та ціни на продовольство.

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Повідомляється, що торгові обмеження не завжди вимагають підтримки всіх держав-членів, на відміну від санкцій.

ЄС все ще аналізує, на які товари він може орієнтуватися. Будь-який крок щодо добрив, ймовірно, вітатиметься європейською галуззю.

Росія є найбільшим у світі експортером добрив із часткою ринку 18%. Хоча галузь не перебуває під санкціями, вона була змушена скоротити експорт у зв'язку з російським вторгненням в Україну в 2022 році через проблеми з логістикою та платежами.

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З того часу експорт відновився, і цього року очікується досягнення рекордного рівня 2021 року.

Проте, зазначається, що терміни запровадження нових мит поки що не зрозумілі, враховуючи юридичні та політичні перешкоди.

Нагадаємо:

Виробництво пшениці в Росії скорочується вже третій рік поспіль після того, як нестача дощів призвела до затримки посівів у найбільшого світового експортера.

Урожай пшениці в Росії, за прогнозами, буде більше ніж на 10% нижче, ніж передбачалося раніше, через заморозки.

Приблизно третина імпорту добрива карбаміду до ЄС надходить з РФ, а минулорічні обсяги були майже рекордними.