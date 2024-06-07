Європейські виробники добрив б’ють тривогу через великий імпорт з Росії

Приблизно третина імпорту добрива карбаміду до ЄС надходить з РФ, а минулорічні обсяги були майже рекордними.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Євростату.

Зазначається, що поставки добрив з РФ підривають зусилля з перезапуску потужностей галузі, які простоювали через енергетичну кризу, а також підвищують ризик продовольчої безпеки на континенті.

"Існує реальний ризик того, що Європа стане залежною російського дешевого карбаміду. З точки зору європейської продовольчої безпеки, це жахливо. Європа не реагує на цю нову залежність, яку ми спостерігаємо", - заявив генеральний директор лобістської групи Fertilizers Europe Антуан Ходжа.

Реклама:

У розпал енергетичної кризи у 2022 році значна частина європейського виробництва добрив була зупинена, оскільки вторгнення Москви в Україну обмежило постачання російського газу і підвищило виробничі витрати. Газ є ключовою сировиною для виробництва азотних добрив.

Повідомляється, що у певний момент близько 70% потужностей з виробництва аміаку в Європі були закриті або простоювали, хоча зараз ця цифра набагато нижча.

За словами Ходжі, одним із можливих способів захисту місцевої промисловості може бути введення диференційованих тарифів, і його легше реалізувати, ніж санкції.

Реклама:

"Ця ситуація створює довгострокові ризики для фермерів континенту. Недобре залежати від когось, а особливо від Росії. І в той же час, ці гроші йдуть на фінансування війни, агресії", – додав у зверненні Ходжа.

Читайте також: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Нагадуємо:

Російський газовий монополіст "Газпром" навряд чи зможе до 2035 року відновити обсяги продажів газу, які він втратив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та санкцій.

Європейський Союз погодився підвищити тарифи на імпорт російського зерна, щоб обмежити доходи Кремля і запобігти дестабілізації сільськогосподарського сектору регіону.