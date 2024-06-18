Експерти прогнозують падіння російського врожаю пшениці на 10%
Урожай пшениці в Росії, за прогнозами, буде більше ніж на 10% нижче, ніж передбачалося раніше, через заморозки.
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на дані UkrAgroConsult.
Водночас пшениця з країн ЄС, які межують з Чорним морем, торгується дешевше, ніж товар від конкурентів, оскільки високі врожаї в регіоні знижують ціни, а врожаї основних виробників - Росії та Франції - страждають через негоду.
Зокрема, Румунія очікує на рекордний урожай у 10,5 млн тонн у 2024-2025 роках.
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Нагадаємо:
Ціни на основні сільськогосподарські культури зростають, що підвищує ризик інфляції на продукти харчування, яка залишається неприємно високою в деяких регіонах світу.