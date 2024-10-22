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На Хмельницьку АЕС доставили дизель-генератор для добудови енергоблоку

Вівторок, 22 жовтня 2024, 12:45 - Віктор Волокіта
 
Фото: Енергоатом

Комплектування техніки та устаткування для майбутнього будівництва третього енергоблоку Хмельницької АЕС продовжується: на електростанцію доставили третій дизель-генератор.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Нещодавно на об'єкт доставлено третій дизель-генератор, який стане частиною резервної системи живлення. Це обладнання відіграє критичну роль для безпеки енергоблоку в разі аварійних ситуацій. Кожен із дизель-генераторів здатний автономно постачати електроенергію на важливі системи станції", - йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що такі дизель-генератори допомагають Запорізькій АЕС уникати важкої аварії, коли станція втрачає зв'язок з усіма повітряними лініями та енергосистемою України.

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В "Енергоатомі" також розповіли, що робітники компанії працюють над підготовкою до добудови енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Наразі на майданчику станції тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо:

Антикорупційний комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті про добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Добудувати енергоблок №3 на ХАЕС планують протягом трьох років, а №4 – за рік-півтора після третього.

Водночас, енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Голова Міненерго Герман Галущенко наполягає на необхідності розширювати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС).

ХАЕС Енергоатом
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