Добудовувати Хмельницьку АЕС потрібно, але після завершення війни - експерт

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Таку позицію висловив голова правління Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Енергопроєкт" (КІЕП) Юрій Сапожніков, пише "Укрінформ".

"На нашу думку, третій-четвертий блоки на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані. Це той ресурс, в який уже вкладено близько 2 млрд дол. на кожен енергоблок", - сказав Сапожніков.

За його словами, щоб знести вже збудовані конструкції енергоблоків, довелося би витратити ще близько 1 млрд дол.

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Водночас наголосив Сапожніков, транспортування обладнання для енергоблоків та самі будівельні роботи під час війни є ризикованими, зокрема, через можливі російські атаки на будмайданчик.

"Робити це (добудовувати ХАЕС - ЕП) треба, але пізніше, після того, як буде завершена російська агресія", - вважає Сапожніков.

Зараз він вважає за доцільне зосередитися на розбудові розподіленої генерації.

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Нагадаємо:

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні в понеділок схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

Голова Міненерго Герман Галущенко наполягає на необхідності розширювати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС).

Економічна правда.