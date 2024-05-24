Галущенко відкинув критику будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС

Голова Міненерго Герман Галущенко наполягає на необхідності розширювати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС).

Про це міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише liga.net.

"Я просто не розумію, чому проєкти в атомній енергетиці викликають таке якесь сприйняття.

Без атомної енергетики у нас не буде світла. Якщо ми можемо побудувати ХАЕС-3 та ХАЕС-4, це 2,2 ГВт в систему. І ми це будемо робити", - заявив Галущенко.

Реклама:

Він додав, що через географічне розташування України протягом зими генерація електроенергії з сонячної буде "близька до нуля".

"Тому треба розуміти, що зимою нам сонце сильно не допоможе втримати енергосистему, тим більше під обстрілами. Слава Богу, у нас є атомна енергетика, і ми будемо її розвивати", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Реклама:

Низка природоохоронних організацій України виступили зі спільною заявою, у якій закликали владу відмовитися від планів добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції займе 2,5 - 3 роки, четвертого енергоблоку – до 4 років, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Енергоатом" розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5.

Читайте також: Україна будуватиме ще одну найбільшу АЕС в Європі. Для чого і де братимуть гроші?

Економічна правда