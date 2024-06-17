Кредит для Хмельницької АЕС: Галущенко розповів, за які кошти добудують станцію
Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише "Укрінформ".
"На що ми орієнтуємося сьогодні, - це залучення кредитних коштів. Крім самого будівництва у нас ще є сума, яка потрібна на придбання устаткування", - сказав Галущенко.
При цьому поки що про надання державних гарантій під кредит не йдеться. Крім того, планується залучити до фінансування будівництва власні кошти Енергоатома.
Галущенко також повідомив, що парламент Болгарії уже підтримав передачу Україні обладнання із недобудованої АЕС "Белене".
Нагадаємо:
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні в понеділок схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).
Голова Міненерго Герман Галущенко наполягає на необхідності розширювати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС).
Економічна правда.