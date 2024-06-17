Кредит для Хмельницької АЕС: Галущенко розповів, за які кошти добудують станцію

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише "Укрінформ".

"На що ми орієнтуємося сьогодні, - це залучення кредитних коштів. Крім самого будівництва у нас ще є сума, яка потрібна на придбання устаткування", - сказав Галущенко.

При цьому поки що про надання державних гарантій під кредит не йдеться. Крім того, планується залучити до фінансування будівництва власні кошти Енергоатома.

Реклама:

Галущенко також повідомив, що парламент Болгарії уже підтримав передачу Україні обладнання із недобудованої АЕС "Белене".

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні в понеділок схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

Реклама:

Голова Міненерго Герман Галущенко наполягає на необхідності розширювати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС).

Економічна правда.