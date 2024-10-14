"Автомагістраль-Південь" отримала підряд на ремонт мосту у Києві після обшуків поліції

"Київавтодор" замовив "Автомагістраль-Південь" ремонт шляхопроводу над Броварським проспектом біля метро "Дарниця" у Києві за 440 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

"Київавтодор" відхилив дешевшу пропозицію "Мостобудівельного загону № 112" через претензії до листа щодо того як ця фірма раніше виконала ремонт аналогічного об’єкту, чим і мала підтвердити досвід. І 9 жовтня уклав угоду з "Автомагістраль-Південь".

"Цей контракт означає, що діяльність "Автомагістралі-Південь" не паралізована. 4 жовтня компанія повідомила про обшуки, які були проведені у неї силами Головного слідчого управління Нацполу, а також Департаменту стратегічних розслідувань. ГСУ очолює Максим Цуцкірідзе, близький заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. ДСР очолює Андрій Рубель", - пише видання.

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Компанія повідомила, що провадження відкрили через декілька тендерів у різний час у різних регіонах, вилучені документи щодо проектів 2020-2024 років. Які саме тендери були проблемними – не уточнили.

У поліції згодом повідомили, що йшлось про проектні та виконавчі документи щодо окремих об’єктів критичної інфраструктури з метою їх дослідження щодо умисного завищення вартості робіт. Однак конкретних даних теж не надали.

За останні чотири роки "Автомагістраль-південь" виграла підряди на 147 млрд грн. Це найбільший показник у "Прозорро". Фірма "Автострада" мала замовлень на 121 млрд грн.

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Нагадаємо:

Національна поліція 4 жовтня провела обшуки в дорожньо-будівельній компанії "Автомагістраль-Південь", що за словами компанії паралізувало роботу на стратегічно важливих об'єктах.

У поліції повідомили, що при обшуках у "Автомагістраль-Південь" не вилучалися документи щодо фортифікацій на лінії фронту, зокрема Покровському напрямку.

Громадський рух "Маніфест 42" вважає слідчі дії з масовими обшуками в "Автомагістраль-Південь" незаконними та вимагає від керівництва держави негайного реагування на факти тиску силовиків на бізнес.