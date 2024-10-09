Справа по великому підряднику: "Маніфест 42" закликав Зеленського відновити мораторій на обшуки

Громадський рух "Маніфест 42" вважає слідчі дії з масовими обшуками в "Автомагістраль-Південь" незаконними та вимагає від керівництва держави негайного реагування на факти тиску силовиків на бізнес.

Про це йдеться у заяві організації від 9 жовтня, повідомляє Форбс Україна.

У разі ігнорування вимог "Маніфест 42" обіцяє "самоорганізоване пряме протистояння" силовикам.

Дорожньо-будівельну компанію підозрюють у "порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін", що нібито призвело до збитків держбюджету на 1 млрд грн.

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Як зазначають у "Маніфест 42, вперше з часу затримання підприємця Ігоря Мазепи відбулись обшуки офісу підприємства без рішення слідчого судді, заявляє рух.

"Маніфест 42" наголосив, що обшуки в Одесі та Києві, в приміщеннях, які перебувають у користуванні ТОВ "Автомагістраль-Південь" та її працівників, були проведені лише на підставі постанов старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції капітана Тараса Гірного.

У заяві йдеться, що обшуки відбулись з виламуванням дверей, залякуванням працівників, вилученням технічної, проєктної та виконавчої документації, техніки, мобільних телефонів та завданням майнової шкоди підприємству.

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Громадський рух "Маніфест 42" звертається до президента Володимира Зеленського з закликом відновити мораторій на обшуки та арешти майна підприємств, якщо не йдеться про національну безпеку, до завершення дії воєнного стану.

"У разі подальшого ігнорування цієї проблеми й загроз, які вона несе для економіки та обороноздатності держави, громадський рух "Маніфест 42" буде змушений вдатись до заходів самоорганізованого прямого протистояння свавіллю корупціонерів у погонах", – йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Компанія "Автомагістраль-Південь", яка займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема - Покровському напрямку, заявила про зупинку робіт через дії Нацполіції.

При обшуках поліції у "Автомагістраль-Південь" не вилучалися документи щодо фортифікацій на лінії фронту, зокрема Покровському напрямку.







