Одна з найбільших дорожніх компаній України заявляє про рейдерську атаку силовиків

Національна поліція 4 жовтня провела обшуки в дорожньо-будівельній компанії "Автомагістраль-Південь", що за словами компанії паралізувало роботу на стратегічно важливих об'єктах.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Працівники головного слідчого управління Національної поліції разом із Департаментом стратегічних розслідувань провели обшуки в офісних приміщеннях, квартирах працівників компанії, приватних автомобілях, зазначає компанія.

"Сприймаємо брутальні дії силових структур як класичне рейдерство: спробу залякати співробітників та членів їх родин, паралізувати роботу, а згодом знищити підприємство", - йдеться у повідомленні.

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Причиною для відкриття провадження стали декілька тендерів, які у різний час у різних регіонах компанія виграла на Prozorro, повідомили в компанії. Втім жодних претензій до якості і вартості робіт не висунуто.

У компанії незадоволені способом, у який правоохоронці проводили обшуки та вважають, що вони стали "жертвою свавілля силових структур". Компанія готує звернення до Офісу Генерального прокурора, Ради бізнес-омбудсмена, міжнародних бізнес-асоціацій та донорів України, додали в пресслужбі "Автомагістраль-Південь".

Нагадаємо:

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ТОВ "Автомагістраль-Південь" завершило будівництво магістрального водогону довжиною 26,9 км від річки Інгулець до Південного водосховища Кривого Рогу.