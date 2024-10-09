Поліція не вилучала документи з фортифікації Покровська при обшуках у підрядника

При обшуках поліції у "Автомагістраль-Південь" не вилучалися документи щодо фортифікацій на лінії фронту, зокрема Покровському напрямку.

Про це у коментарі ЕП повідомив департамент комунікації Нацполіції України.

"Вилучили два особисті мобільні телефони керівників і деякі проектні та виконавчі документи. Будь-яка документація щодо фортифікаційних споруд, у тому числі на Покровському напрямку, не вилучалася", - заявили у поліції.

Крім того, електронні ключі чи будь-яку техніку, яка могла б призвести до збою роботи в компанії, також не вилучали, а в компʼютерну мережу правоохоронці не втручались.

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У вівторок 8 жовтня компанія "Автомагістраль-Південь" заявила про зупинку робіт з фортифікації на лінії фронту через дії Нацполіції.

"Зупинені роботи на об’єктах критичної інфраструктури, а насамперед на об’єктах фортифікації вздовж лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Раніше, у Нацполіції заявили, що компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України.

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Невідкладні обшуки за місцями роботи й проживання службових осіб цієї компанії були проведені після отримання оперативної інформації про те, що "документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені", заявили в Нацполіції.

"Діяльність підприємства не заблоковано, воно продовжує функціонувати в штатному режимі", - зазначили раніше в Нацполіції.