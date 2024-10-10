Новини 10 жовтня: підняття податків, опалювальний сезон в Києві, ріст цін

Про підняття податків. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Про опалювальний сезон Києві. З понеділка 14 жовтня столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Про Chery. Китайська компанія Chery почала збирати автомобілі в Росії на трьох заводах, які звільнили західні конкуренти, зокрема Volkswagen та Mercedes, для продажу на російському ринку.

Про інфляцію. Зростання споживчих цін в Україні у вересні 2024 року прискорилося до 1,5% з 0,6% у серпні та нуля у липні, таким чином в річному вираженні вона становить 8,6%.

Реклама:

Про курс валют. Станом на 10 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 2 копійки, євро знизився на 12 копійок.

Ексклюзиви ЕП.

Університети за правилами бізнесу: як зміниться вища освіта

Реклама:

Експеримент уряду має на меті перетворити університети-аутсайдери на лідерів ринку вищої освіти. Як пострадянські виші трансформуються в підприємства?