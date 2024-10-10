Датагруп-Volia-lifecell отримала 435 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР та Світового банку

ЄБРР та IFC, що входить до групи Світового банку, надали 435 мільйонів доларів довгострокових кредитів для підтримки групи Datagroup-Volia-lifecell.

Про це йдеться у релізі ЄБРР.

Зазначається, що кожна з організації надасть по 217,5 мільйона доларів. У релізі вказується, що це інвестування має сприяти посиленню стійкості телефонної мережі та покращенню цифрової зв'язності по всій Україні.

Це найбільша одноразова пряма іноземна інвестиція в Україну від великого стратегічного інвестора з часів російського вторгнення.

Реклама:

Кредити дозволять об'єднаній групі покращити мобільний зв'язок для 10 мільйонів абонентів і забезпечити швидший доступ до фіксованого інтернету для 4 мільйонів домогосподарств, йдеться у релізі.

Для зменшення інвестиційних ризиків частина кредитів ЄБРР та IFC буде покрита гарантіями, наданими урядом Франції та Європейським Союзом.

Читайте також: lifecell за крок від продажу французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю: подробиці найбільшої угоди часів великої війни

Реклама:

Нагадаємо:

Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля закрила транзакцію із купівлі українського оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia".

Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell.

Угода з купівлі французьким мільярдером Ксавʼє Ньєлем провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" і оператора lifecell принесе в країну 1,5 млрд доларів інвестицій.