Новини 1 жовтня: пошкодження лінії ЗАЕС, бавовна для пороху, ремонт енергоблока

Про живлення ЗАЕС. Росія атакувала підстанцію і знеструмила повітряну лінію, яка живить Запорізьку АЕС, що створило загрозу аварії.

Про бавовну для пороху. В рамках експерименту в Україні посадили кілька імпортних сортів бавовнику для виробництва пороху. Востаннє бавовну в країні вирощували в середині 20 століття.

Про ремонт енергоблока. Після планового ремонту, фахівці "Енергоатома" під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС.

Про ріст тарифів "Нової пошти". З 1 жовтня "Нова пошта" збільшила тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів в середньому на 10 гривень.

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Про виробництво дронів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.

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Бавовна і снаряди. Як Україна робить перші кроки до виробництва пороху

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Україна почала експеримент з вирощування компонента пороху. Чи буде він вдалим?

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