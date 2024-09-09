До "Національного кешбеку" вже приєдналися 800 тисяч українців

За перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 800 тисяч громадян.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає "Укрінформ".

"На сьогодні вже 800 тисяч людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи", - зазначила Свириденко.

За її словами, такий результат свідчить про те, що люди отримуватимуть допомогу від держави, але дуже сфокусовано – купуючи виключно українські товари.

Реклама:

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки підкреслила, що програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

Читайте також: Кешбек від Зеленського: що за програма та скільки держава буде платити за купівлю українського

Нагадаємо:

Реклама:

2 вересня в Україні розпочався бета-тест "Національного кешбеку", до якого можна долучитися за допомогою застосунку "Дія".

Українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі "Національний кешбек" через портал Дія.

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми "Національний кешбек".