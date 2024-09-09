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До "Національного кешбеку" вже приєдналися 800 тисяч українців

Понеділок, 9 вересня 2024, 16:36 - Віктор Волокіта

За перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 800 тисяч громадян.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає "Укрінформ".

"На сьогодні вже 800 тисяч людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи", - зазначила Свириденко.

За її словами, такий результат свідчить про те, що люди отримуватимуть допомогу від держави, але дуже сфокусовано – купуючи виключно українські товари.

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Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки підкреслила, що програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

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Нагадаємо:

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2 вересня в Україні розпочався бета-тест "Національного кешбеку", до якого можна долучитися за допомогою застосунку "Дія".

Українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі "Національний кешбек" через портал Дія. 

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми "Національний кешбек".

Зеленський
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Економічна правда
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