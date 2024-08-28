До кешбеку від Зеленського долучаться найбільші мережі супермаркетів – ЗМІ

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми "Національний кешбек".

Про це виданню Forbes Ukraine розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталія Петрівська.

Forbes пише, що з вересня "АТБ-маркет", "Сільпо", Novus, Varus та "Auchan Україна" офіційно приєднаються до програми і долучаться до її бета-тестування.

"Ритейлери вважають, що окрім підтримки українських товарів, програма допоможе виділити прозорих гравців ринку роздрібної торгівлі, адже для нарахування кешбеку продавець повинен видати покупцю фіскальний чек", – розповіла Петрівська.

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Зараз проводяться останні консультації з Мінекономіки та внутрішні технічні узгодження в торговельних мережах. Кожна мережа самостійно повідомить покупцям про запуск роботи програми Національний кешбек у магазинах.

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Нагадаємо:

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Українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі "Національний кешбек" через портал Дія.

У Мінекономіки передбачають зростання ВВП до кінця 2024 року на 0,25 відсоткового пункту завдяки програмі "Національний кешбек".

Економічна правда.