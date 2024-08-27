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Стартувала реєстрація на участь у програмі "Національний кешбек": деталі та інструкції

Вівторок, 27 серпня 2024, 13:53 - Віктор Волокіта

Українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі "Національний кешбек" через портал Дія. 

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Відповідно до умов, програми кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва, за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, й на ліки українського виробництва. Участь виробників в програмі добровільна, отже кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, які будуть подані виробником для участі в програмі.

"Розпочнеться етап бета-тестування, коли споживачі вже зможуть купувати товари і їм нараховуватиметься кешбек. Для цього заохочуємо виробників додавати свої товари. Таким чином вже з початку вересня на їхні товари можна буде отримати 10% компенсації вартості", - зазначила Юлія Свириденко. 

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У міністерстві розповіли, що необхідно зробити виробникам, щоб стати учасниками програми "Національний кешбек".

1) Увійти на портал diia.gov.ua;

2) Перейти у розділ "Бізнес", потім – "Підприємництво" та обирати послугу "Перелік виробників та товарів українського походження";

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3) Авторизуватися електронним підписом;

4) Ознайомитися з умовами програми;

5) Підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію:

  • повна назва 
  • коротка назва 
  • EAN – унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації;
  • брендова назва

6) Підписати заяву електронним підписом; 

Для торгових мереж реєстрація у програмі стартує з середи – 28 серпня. 

Продавцям, щоб стати учасниками програми "Національний кешбек", необхідно: 

Подати заявку на приєднання до Переліку українських виробників через портал Дія.  

1)Потрібно зайти у розділ "Бізнес", потім – "Підприємництво" і обрати Перелік продавців. 

2)Заповнити форму і вказати дані про підприємство.

3)До заявки потрібно додати:

  • перелік комбінацій фіскального номера РРО із переліком комбінацій MerchantID+TerminalID 
  • перелік адрес, де продається товар
  • банк
  • сайт
  • бренд

4)Перевірити заяву, підписати електронним підписом 

"Цей крок сприятиме детінізації економіки, адже долучитися до програми зможуть лише ті мережі, які працюють легально і сплачують податки. В програмі можуть брати участь торгові мережі та магазини, в тому числі онлайн-магазини, які є на загальній системі оподаткування і приймають платіжні картки для розрахунків. Також продавцю потрібно налаштувати РРО, аби фіскальний чек містив штрих-код товару", - зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун. 

Реєстрація споживачів програма "Національний кешбек" стартує 2 вересня. 

Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів. 

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. 

А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні. 

Потім в мобільному застосунку Дія обрати послугу "Національний кешбек", де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

Максимальний обсяг кешбеку – 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.

Міненергетики виробництво споживання
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