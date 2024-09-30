Обмеження на перекази "з картки на картку", нові податки, опалювальний сезон: що зміниться в Україні з жовтня

У жовтні 2024 року на українців очікує чимало змін, зокрема, почнуть діяти обмеження на переказ коштів фізичних осіб. Також запроваджують нові податки або оновлюються ставки для тих, які є існують в Україні.

Також українцям вперше почнуть виплачувати кошти в рамках "Національного кешбеку". Крім цього, цьогоріч Україна востаннє переводитиме годинник.

ЕП розповідає детальніше, що змінилось для українців у жовтні 2024 року.

Обмеження на перекази фізосіб

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку". Таке обмеження діятиме пів року лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

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Однак такий ліміт не застосовуватиметься для людей, чий щомісячний офіційний дохід перевищує встановлене обмеження.

Також під обмеження не підпадають волонтери, які відповідають певним критеріям:

фізична особа офіційно зареєстрована як волонтер;

проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи-користувача в надавачі платіжних послуг;

фізична особа подала листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів;

фізична особа надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;

інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та Інтернету підтверджує здійснення фізичною особою-користувачем волонтерської діяльності та мету волонтерських зборів.

Також не обмежуються операції за реквізитами IBAN. У НБУ пояснювали, що обмеження має запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях.

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Нові податки

17 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про збільшення податків. Хоч за відповідний документ ще не голосували у другому читанні, він має набути чинності з 1 жовтня 2024 року.

Ухвалений у першому читанні законопроєкт передбачає такі норми:

підвищення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;

встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;

встановлення ВЗ для ФОП – платників єдиного податку І, II та IV групи – на рівні 10% розміру мінімальної зарплати на 1 січня відповідно року (зараз це 710 грн);

авансові внески на АЗС;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

Водночас не виключено, що до другого читання норми можуть ще змінити.

Очікується, що на 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.

Виплати "Національного кешбеку"

У жовтня розпочнуться перші виплати Національного кешбеку в рамках програми "Зроблено в Україні".

Накопичувати кешбек за купівлю вітчизняних товарів українці почали з початку вересня, однак виплачувати його будуть до 20 числа наступного місяця. Максимально за місяць можна накопичити до 3 тис. грн.

Детальніше про те, як працює програма "Національний кешбек", можна прочитати у матеріалі: Нова програма від держави: що таке "Національний кешбек" та як він працює

Зростання допомоги у зв’язку з безробіттям

З 1 жовтня 2024 року мінімальний розмір допомоги у зв’язку з безробіттям зросте на 500 грн – з 2,5 тис. грн до 3 тис. грн. Таке рішення ухвалив Державний центр зайнятості.

Підвищення стосуватиметься осіб, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1,5 тис. грн.

Старт опалювального сезону

Опалювальний сезон в Україні традиційно розпочинається у жовтні. Однак конкретна дата залежить від погодних умов і може відрізнятися від населених пунктів.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у опалювальний сезон у столиці планують розпочати 15 жовтня – якщо температура повітря три доби поспіль опуститься нижче 15 градусів.

Перерахунок субсидій

З 1 жовтня Пенсійний фонд (ПФУ) проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років. Однак для більшості громадян такий перерахунок відбудеться автоматично.

Водночас до ПФУ потрібно звернутися тим, хто отримує субсидію, і у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

Якщо заяву на субсидію подати з 1 жовтня до 30 листопада, вона призначається з початку опалювального періоду, а якщо з 1 грудня – з місяця, в якому було звернення.

Переведення годинників

Вночі 27 жовтня Україна повноцінно перейде на "зимовий час", адже Верховна Рада скасувала перехід на "літній час". За підрахунками Міненерго, скасування переведення годинників не матиме драматичного впливу на енергосистему.

Після переходу на "зимовий час" Україна залишиться в часовому поясі GMT +2.

Підвищення тарифів "Укрпошти"

З 1 жовтня національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" змінює вартість поштових марок, маркованих конвертів і карток.

Так, ці знаки поштової оплати продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%.

Тож оновлена вартість послуг буде такою:

U – пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів – 18 грн;

F, M – пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів, простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів (до 250 грамів включно) – 36 грн;

A, G – пересилання поштової картки масою до 20 грамів включно до іноземних держав – 1 дол. без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ);

N, W – пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів включно до іноземних держав 1,5 дол. без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ);

P – доплатна марка - 5 дол. (за курсом НБУ +20% ПДВ).

Вартість маркованого конверту буде від 21,6 грн до 40,8 грн залежно від формату.

Освітлення вулиці і парків

З 1 жовтня знімається обмеження щодо вуличного освітлення та підсвічування парків. Кабінет міністрів своїм розпорядженням також скасував рекомендації щодо обмеження використання кондиціонерів у держустановах.

У червні Кабмін ухвалив рішення зменшити споживання електроенергії у всіх державних установах. Це передбачало заборону на використання кондиціонерів та вимкнення зовнішнього освітлення будівель і територій. Початково обмеження мали діяти до 31 грудня 2024 року.

Реєстрація авто в Німеччині для українців

З 1 жовтня українцям потрібно реєструвати свої авто в Німеччині. Однак така вимога діятиме лише для транспортних засобів, які перебувають в країні понад рік.

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що процедура передбачає заміну українських номерних знаків на німецькі.

Щоб отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу після повернення в Україну, автовласник має звернутися із заявою до будь-якого сервісного центру МВС. Далі потрібно сплатити платежі за перереєстрацію авто та номерні знаки.