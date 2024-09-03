Китайський автовиробник збільшив продажі в Іспанії на 8167%, випередивши Tesla

Китайська Omoda минулого місяця обігнала за продажами в Іспанії Tesla, Fiat та Jeep отримавши значний приріст продажів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця компанія Omoda продала в Іспанії 744 нових автомобілі, що на 8167% більше, ніж дев'ять автомобілів, зареєстрованих у серпні минулого року.

Tesla, яка пропонує лише електромобілі, зареєструвала 549 ​​транспортних засобів в Іспанії минулого місяця. Jeep і Fiat продали в країні 532 і 305 автомобілів відповідно.

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Поштовх до продажу Omoda розпочався з його офіційного запуску в Іспанії на початку цього року. Chery, BYD і Geely є одними з китайських автовиробників, які розширюють свою присутність в Європі, щоб уникнути болісної цінової війни на батьківщині.

Chery використовує Іспанію як базу для своєї ширшої експансії в регіоні. До кінця цього року компанія сподівається розпочати виробництво електричних позашляховиків Omoda на колишньому заводі Nissan Motor Co. поблизу вантажного порту Барселони, що має допомогти компанії уникнути мита ЄС. Виробник також шукає місця для другого європейського заводу.

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Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів, зафіксувавши рекордну кількість реєстрацій.