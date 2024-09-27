Новини 27 вересня: союзникам Україні бракує коштів на військову допомогу, розкрадання на літаках

Про ГарПок. Вперше ДП "Гарантований покупець" оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Про податки. Голова податкового комітету Данило Гетманцев не бачить підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому.

Про військову допомогу. Військові поставки для України на наступний рік опинилися під загрозою через фінансові труднощі деяких союзників, а інші країни не бажають збільшувати фінансування для допомоги.

Про "Новатор". Ексочільника оборонного підприємства та девʼятьох спільників підозрюють у розкраданні 36 мільйонів гривень на обладнання для літаків.

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Про голову Держвідновлення. Кабінет міністрів призначив колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина головою Держагентства з відновлення.

Ексклюзиви ЕП:

Держава скорочує соціальні видатки і забирає гроші з рахунків пенсіонерів. Що відбувається?

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Чому уряд скорочує соціальні видатки та скільки грошей забере в пенсіонерів-переселенців?