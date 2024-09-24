Новини 24 вересня: мінімалка без змін, ШІ в українських військах, проблеми з фото АЕС та картопля
Про АЕС: Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС, можливо, в рамках підготовки до можливих ударів по них.
Про мінімалку: У 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.
Про електроенергію: Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила ціну на електроенергію для клієнтів постачальника "останньої надії".
Про ШІ: В Україні Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України.
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