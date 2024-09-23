Новини 23 вересня: квартира міністра, "зливи" Telegram, дорогі авто держохорони

Про Коваля: Новий міністр агрополітики Віталій Коваль живе у квартирі тещі вартістю 18 мільйонів.

Про Telegram: Месенджер Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю.

Про "Укренерго": В "Укренерго" пропонують збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 р. на 48% - до 783,71 грн/МВт*год.

Про авто: Управління державної охорони України 16 вересня уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. У відомстві пояснили, що автівки закуповуються виключно для якісного забезпечення візитів в Україну іноземних високопосадовців.

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Росія атакує газові сховища України. Чи можливі проблеми з опаленням взимку

Чи можливі взимку обмеження газопостачання населенню за аналогією з відключеннями світла?

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