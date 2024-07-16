ЄС "дуже скоро" запропонує Україні допомогу на 50 мільярдів доларів - Bloomberg

Європейська комісія планує зробити пропозицію щодо кредиту на суму 50 мільярдів доларів для підтримки України "дуже скоро", щоб встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу.

Про це заявив комісар з питань економіки Паоло Джентілоні, пише Bloomberg.

План допомоги, заснований на прибутках від заморожених російських активів, також буде обговорюватися главами фінансів і центральних банків країн "Великої сімки" в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

"Початок цього процесу є дуже нагальним", - сказав він напередодні зустрічі міністрів фінансів Європейського Союзу в Брюсселі. "Саме тому, а також через зустріч G-7 наступного тижня, Комісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозиція була на столі якомога швидше, тобто дуже скоро".

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ЄС шукає способи обійти опір щодо підтримки України з боку Угорщини, найбільш проросійської країни ЄС, яка наразі головує в блоці на ротаційній основі. Будапешт став на шляху мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги Києву, оскільки українські військові намагаються відбити російські атаки.

"Безперервність підтримки України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету кредитів, тому що ми хочемо дати чіткий сигнал, що країни "Великої сімки" та інші країни світу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно", - додав Джентілоні.

Нагадаємо:

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Україна мала власні ключові умови щодо виділення 50 млрд доларів, зокрема, те, що країна повинна отримати їх цьогоріч та кошти мають носити безумовний характер.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що лідери G7 досягли згоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Ціни на українські єврооблігації, що обертаються на західних ринках, майже не відреагували на історичне рішення про використання на користь України 50 млрд доларів від заморожених російських активів.

Економічна правда.