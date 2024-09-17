ЄС виділить Україні до 40 мільярдів євро без участі США – FT

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Євросоюз готується надати Україні до 40 млрд євро до кінця 2024 року без участі США.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що після провалу плану країн G7 щодо використання заморожених російських активів ЄC готується передати Україні до 40 млрд євро до кінця 2024 року без участі США.

У Брюсселі стурбовані тим, що Угорщина може завадити блоку дати гарантії, які потрібні США для участі у схемі із замороженими російськими активами. Уряд Віктора Орбана намагався відкласти ухвалення рішення до виборів у США 5 листопада.

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Очікується, що робота над альтернативною допомогою розпочнеться найближчими тижнями. Кошти необхідні, оскільки, за прогнозом Міжнародного валютного фонду та Києва, Україна у 2025 році може зіткнутися з дефіцитом фінансування у розмірі 38 млрд дол.

До кінця року ЄС залучить для України "невизначену кількість мільярдів доларів у вигляді кредитів". Для ухвалення рішення потрібна більшість голосів, а не одноголосне рішення – це позбавить Угорщину права вето.

За словами чиновників, сума допомоги може становити від 20 до 40 млрд євро. Остаточно вона буде встановлена ​​Єврокомісією після консультацій з державами-членами. Роботу планують розпочати найближчими тижнями, оскільки пакет підтримки для України спливає наприкінці року.

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Для погашення кредиту все одно використовуватимуть доходи від заморожених російських активів у розмірі 2,5-3 млрд євро на рік. Наразі ці прибутки спрямовують в Україну через бюджет ЄС.

Нагадаємо:

Європейська комісія планує зробити пропозицію щодо кредиту на суму 50 мільярдів доларів для підтримки України "дуже скоро", щоб встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу.

Україна мала власні ключові умови щодо виділення 50 млрд доларів, зокрема, те, що країна повинна отримати їх цьогоріч та кошти мають носити безумовний характер.