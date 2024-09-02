Голова правління ПриватБанку Бьош полишить фінустанову у листопаді

Наглядова рада ПриватБанку достроково звільнить главу правління фінустанови Герхарда Бьоша 1 листопада.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посилання на повідомлення банку в системі Нацкомісії з цінних паперів.

Зазначається, що 1 листопада буде його останнім робочим днем.

"Підстава такого рішення: пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України", - йдеться в повідомленні банку.

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Зазначений пункт передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Довідка. Герхард Бьош обіймає посаду голови правління ПриватБанку з 10 червня 2021 року. У червні 2024 року банк оголосив, що Бьош залишить свою посаду, і наглядова рада вже розпочала пошук нового керівника.

Нагадаємо:

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За результатами відкритого конкурсу Наглядова рада ПриватБанку призначила Ларису Чернишову заступником голови правління банку (з питань фінансів).

Голова правління ПриватБанку Герхард Бьош залишає посаду.

Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління у травні 2021 року.

Економічна правда.