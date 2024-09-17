Два держбанки треба буде докапіталізовувати на 3 млрд після підвищення податків

Якщо Верховна Рада запровадить для банківського сектору у 2024 році підвищене оподаткування на рівні 50%, два державні банки не відповідатимуть вимогам до капіталу, і їх доведеться докапіталізувати з бюджету.

Про це в інтерв’ю Forbes заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Як пише видання, цьогоріч НБУ перейшов на нові вимоги до структури капіталу банків, що на 100% відповідають європейським підходам.

"Ми передбачали, що банки використають прибуток для органічного виконання цих вимог", – зазначила Рожкова.

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Але якщо з прибутку банків ретроспективно стягнуть 50% (а не 25%, як прописано в законі зараз) за увесь 2024 рік, двоє держбанків – Укрексімбанк та Sense Bank – порушать вимогу до капіталу, заявила заступниця голови НБУ.

Це потребуватиме додаткової докапіталізації бюджетним коштом.

"Ми оцінили цю потребу у 3 млрд грн", – уточнила Рожкова.

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Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

У законопроєкт про підвищення податків №11416-д додали пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.

НБУ вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і хоче до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету.