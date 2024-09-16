Росія заробила на викраденому зерні не менше мільярда доларів – WSJ

Getty Images

З 2022 року Росія разом з партнерами продали краденого з окупованих територій України зерна на майже один мільярд доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Цей "бізнес" має широку мережу клієнтів, до якої входять відповідальні за російське вторгнення фірми, а також компанія, що пов'язана з Революційною гвардією Ірану, кримський бізнесмен Ганага, що через свою компанію Agro-Fregat LLC співпрацює з Сирією та Ізраїлем, а також фірма, яка торгує з ОАЕ.

В першій половині 2024 року росіяни відправили 15 кораблів з 81 тис тонн пшениці до Туреччини з Маріуполя. Влада Туреччини повідомляє, що заборонила судам проходити з окупованих українських терміналів і співпрацює з Києвом для блокування незаконної торгівлі.

Реклама:

Зазначається, що точну комерційну вартість викраденої агропродукції визначити складно. Але, за словами заступника міністра сільського господарства Дмитрасевича, з 2022 щонаймнеше 4 млн тонн зерна з окупованої частини України продали на міжнародних ринках, а сума цього становить близько 800 млн дол.

Продаж награбованого допомагає Росії справлятися з економічним тиском санкцій. Таким чином викрадене унаслідок війни допомагає фінансувати цю саму війну.

Повідомляється, що більшість викраденого експортували маленькими кораблями або по землі. Загальна вартість вкраденого росіянами зерна може сягати 6,4 млрд дол.

Реклама:

Співучасть у цьому має різні форми. За даними уряду США, трьома суднами, які експортують великі обсяги нелегального зерна, через мережу корпоративних організацій володіє російська державна Об'єднана суднобудівна корпорація, яка також виробляла військові кораблі, з яких обстрілювали Україну.

А російська фірма, що продає зерно з окупованої частини Запорізької області, пожертвувала батальйону окупантів 111 тис дол.

Також в повідомленні додають, що іноді замішаними в схемах продажу виявляються іноземні судна.

Український прокурор Ігор Поночовний у червні почав стежити за турецьким судном Usko MFU, яке, за його підозрою, перевозило вкрадене зерно минулого року з севастопольського порту. Це судно в листопаді вивезло до Туреччини 2100 тонн подрібненого насіння соняшнику та бурої пшениці потенційною вартістю півмільйона доларів.

Розслідувачі повідомили, що знайшли на борту повідомлення від керівників судна капітану з вказівкою приховати кримське походження вантажу.

Ринком збуту кримського зерна є Ємен та Іран. Єгипет, Ізраїль та Ліван припинили купувати зерно після того, як їм вказали на те, що воно викрадене.

Тегеран закуповує ячмінь у Криму за 140 дол за тонну, знижка 34% від ринкових цін.

Нагадаємо:

Ф'ючерси на пшеницю підскочили до найвищого рівня за 2 місяці, після атаки РФ зерновозу у Чорному морі.

Продажі сільгосптехніки в Росії за період з січня по липень скоротилися на 10,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 127,7 млрд рублів.

Системні військові атаки Росії на портову інфраструктуру портів Одеси, де зберігаються агропродукти, за рік роботи зернового коридору завдали Україні втрат у вигляді знищеного обладнання та продукції на $0,5 млрд.