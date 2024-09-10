Новини 10 вересня: атака на енергетику, економічне бронювання, нові свідоцтва в "Дії"
Про атаку на енергетику. За минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Про економічне бронювання. Кабінет міністрів України напрацьовує з бізнесом і військовими експертами поправки до параметрів бронювання, які найближчим часом будуть впроваджені.
Про нові документи в "Дії". У застосунок "Дія" додали ще кілька цифрових документів - свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.
Про відключення світла. У середу 11 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, але енергетики просять економити світло.
Про транзит нафти РФ Україною. Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.
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