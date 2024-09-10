Новини 10 вересня: атака на енергетику, економічне бронювання, нові свідоцтва в "Дії"

Про атаку на енергетику. За минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про економічне бронювання. Кабінет міністрів України напрацьовує з бізнесом і військовими експертами поправки до параметрів бронювання, які найближчим часом будуть впроваджені.

Про нові документи в "Дії". У застосунок "Дія" додали ще кілька цифрових документів - свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про відключення світла. У середу 11 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, але енергетики просять економити світло.

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Про транзит нафти РФ Україною. Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

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Астронавти застрягли в космосі: як Boeing спіткала нова криза

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Астронавти NASA застрягли в космосі через несправності корабля Boeing. Як компанія реагує на чергову кризу?