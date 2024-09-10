Експорт Китаю значно зріс, але імпорт уповільнюється

Експорт Китаю зріс найшвидше за останні півтора току, але уповільнення імпорту погіршує перспективи торгівлі.

Про це повідомляє Reuters.

У серпні експорт Китаю зріс найшвидшими темпами за останні півтора року, що свідчить про те, що виробники поспішають розмістити замовлення до запровадження тарифів, які очікуються від дедалі більшої кількості торговельних партнерів, тоді як імпорт розчарував на тлі слабкого внутрішнього попиту.

Змішані дані щодо торгівлі підкреслюють виклик, який стоїть перед Пекіном, коли політики намагаються стимулювати загальне зростання, не стаючи надто залежними від експорту, особливо з огляду на звуження гаманців споживачів.

Реклама:

Економіка Китаю не змогла вийти на новий рівень протягом останнього року на тлі тривалого спаду в секторі нерухомості. Опитування показують, що експорт перебуває в занепаді, а відпускні ціни на заводах - на найнижчому рівні за останні 14 місяців, що вказує на те, що виробники знижують ціни, щоб знайти покупців.

Крім того, зростання торговельних бар'єрів стає ще однією суттєвою перешкодою, що загрожує ціновій динаміці китайського експорту.

Профіцит торгового балансу Китаю зі Сполученими Штатами збільшився до 33,81 млрд дол у серпні з 30,84 млрд дол у липні. Вашингтон неодноразово підкреслював цей профіцит як свідчення односторонньої торгівлі на користь китайської економіки.

Реклама:

Оскільки Китай намагається переорієнтуватися і спрямувати більше експорту до Південно-Східної та Південної Азії, він також стикається з протидією там.

Індія планує підвищити тарифи на китайську сталь, Індонезія планує запровадити високі мита на імпорт текстилю, а Малайзія розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту пластику з Китаю та Індонезії.

Проте деякі аналітики очікують, що експортні постачання переживуть цей шторм, враховуючи відносну дешевизну китайського юаня і відносну легкість, з якою експортери можуть перенаправляти свої товари, щоб уникнути тарифів.

Нагадаємо:

Після запровадження Канадою мит на китайські електромобілі та метал, Китай вимагає консультацій з Канадою в СОТ.

Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади встановили на рівні 100%, на сталь та алюміній – 25%.

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.