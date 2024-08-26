Канада по прикладу США та ЄС введе мита на електромобілі та метал з Китаю

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Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади планують встановити на рівні 100%, на сталь та алюміній – 25%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Канада запровадить мита на електромобілі з Китаю, щоб захистити вітчизняних виробників.

Йдеться про плани запровадити 100% податку на електромобілі з Китаю, а також 25% – на сталь та алюміній китайського виробництва.

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Уряд готовий піти на цей крок слідом за США та ЄС і ризикує отримати заходи у відповідь з боку Китаю.

Вартість імпортованих Канадою китайських електромобілів зросла до 1,6 млрд дол торік з менш ніж 72 млн дол у 2022 році. Кількість автомобілів, що прибувають із Китаю в порт Ванкувера, різко зросла після того, як Tesla почала відправляти туди автомобілі Model Y зі свого заводу у Шанхаї.

Однак канадський уряд найбільше непокоїть не Tesla, а перспектива появи дешевих автомобілів китайських автовиробників. У липні BYD повідомила уряду Канади про намір вийти на ринок країни.

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Виробники сталі та алюмінію в Канаді також неодноразово закликали уряд обмежити імпорт з Китаю.

Нагадаємо:

Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу.