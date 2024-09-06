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Китай вимагає консультацій з Канадою у Світовій організації торгівлі щодо мит

П'ятниця, 6 вересня 2024, 17:09 - Олексій Артемчук

Після запровадження Канадою мит на китайські електромобілі та метал, Китай вимагає консультацій з Канадою в СОТ.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Китай звернувся до Світової організації торгівлі з проханням провести переговори з Канадою щодо тарифів, запроваджених на китайські електромобілі, а також на сталеві та алюмінієві вироби.

Пекін оголосив, що планує розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту ріпаку з Канади, через тиждень після того, як Оттава приєдналася до США та ЄС і запровадила 100% тариф на китайські електромобілі та 25% тариф на імпортовану сталь і алюміній.

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"Канада проігнорувала правила СОТ і порушила свої зобов'язання в рамках СОТ, запропонувавши ввести додаткові тарифи в розмірі 100% і 25%. Китай закликає Канаду дотримуватися правил СОТ і негайно виправити неправомірні дії", – йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю.

Нагадаємо:

Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади встановили на рівні 100%, на сталь та алюміній – 25%.

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Китай розпочинає антидемпінгове розслідування щодо імпорту ріпаку та хімічних продуктів в Канаді у відповідь на тарифи на електромобілі та метал.

Китай Канада СОТ мита електромобіль
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