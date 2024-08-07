Мінагрополітики прогнозує падіння врожаю пізніх сільгоспкультур 

В Україні втрати пізніх сільгоспкультур через посуху можуть становити 10-15%.

Про це заявив в.о. міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Є два основних типи культур - ранні та пізні. Якщо ми говоримо про збір урожаю пшениці, ячменю, гороху, ріпаку, жита, вівса, проса, - це рання група. На неї аномальна спека мала вплив, але не критичний. Найгірший вплив зафіксовано в південно-східних областях, але загалом ми фактично за цими культурами вийшли на попередньо прогнозований показник (валового збору) - нижчий на 2-3%", - розповів він, передає "Інтерфакс-Україна".

В.о. міністра нагадав, що до групи сільгоспкультур із пізніми термінами дозрівання належать соняшник, кукурудза та цукрові буряки. Їх збирають переважно восени.

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"Тут, найімовірніше, буде більш негативний вплив аномальних температур. Точно можна буде зафіксувати вже за фактом збору врожаю, але на сьогодні видається, що може бути зменшений врожай за цими культурами до 10-15%. Є регіони, де зменшення не буде, де була достатня кількість опадів, що дозволяло проходити цю аномальну спеку легше. Але є регіони, де критичний вплив", - пояснив Висоцький.

В.о. міністра додав, що точні цифри втрати врожаю сільгоспкультур через аномальну спеку 2024 року будуть відомі у вересні-жовтні, коли буде зібрано основну масу врожаю.

Нагадаємо:

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На початку липня Мінагрополітики переглянуло прогноз по майбутньому врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн тонн, з яких 56 млн тонн будуть зернові та зернобобові і 21 млн тонн – олійні культури.

Трохи пізніше прогноз змінився. В міністерстві повідомили, що через рекордну засуху в південних областях України, врожайність пшениці та ячменю може знизитись на 5-7% порівняно з минулим роком.

Пізніше Міністерство аграрної політики вже прогнозувало суттєве зниження урожайності пізніх культур через аномальну спеку в липні.

Економічна правда