Мінагрополітики прогнозує падіння врожаю пізніх сільгоспкультур
В Україні втрати пізніх сільгоспкультур через посуху можуть становити 10-15%.
Про це заявив в.о. міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.
"Є два основних типи культур - ранні та пізні. Якщо ми говоримо про збір урожаю пшениці, ячменю, гороху, ріпаку, жита, вівса, проса, - це рання група. На неї аномальна спека мала вплив, але не критичний. Найгірший вплив зафіксовано в південно-східних областях, але загалом ми фактично за цими культурами вийшли на попередньо прогнозований показник (валового збору) - нижчий на 2-3%", - розповів він, передає "Інтерфакс-Україна".
В.о. міністра нагадав, що до групи сільгоспкультур із пізніми термінами дозрівання належать соняшник, кукурудза та цукрові буряки. Їх збирають переважно восени.
"Тут, найімовірніше, буде більш негативний вплив аномальних температур. Точно можна буде зафіксувати вже за фактом збору врожаю, але на сьогодні видається, що може бути зменшений врожай за цими культурами до 10-15%. Є регіони, де зменшення не буде, де була достатня кількість опадів, що дозволяло проходити цю аномальну спеку легше. Але є регіони, де критичний вплив", - пояснив Висоцький.
В.о. міністра додав, що точні цифри втрати врожаю сільгоспкультур через аномальну спеку 2024 року будуть відомі у вересні-жовтні, коли буде зібрано основну масу врожаю.
Нагадаємо:
На початку липня Мінагрополітики переглянуло прогноз по майбутньому врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн тонн, з яких 56 млн тонн будуть зернові та зернобобові і 21 млн тонн – олійні культури.
Трохи пізніше прогноз змінився. В міністерстві повідомили, що через рекордну засуху в південних областях України, врожайність пшениці та ячменю може знизитись на 5-7% порівняно з минулим роком.
Пізніше Міністерство аграрної політики вже прогнозувало суттєве зниження урожайності пізніх культур через аномальну спеку в липні.
Економічна правда