Очікування змінилися: Мінагрополітики погіршило прогноз урожаю 

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Міністерство аграрної політики прогнозує суттєве зниження урожайності пізніх культур через аномальну спеку в липні.

Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав в.о. міністра Тарас Висоцький, пише LIGA.net.

"Є, на жаль, негативний вплив. Очевидно, що такі нетипово високі температури викликали стрес у рослин, і відповідно, не можуть пройти непоміченими", – сказав він.

Ранні культури, такі як пшениця, ячмінь, жито, ріпак, просо і горох, постраждали менше. На півдні й сході урожайність зменшилась, але у центрі й на півночі вона, навпаки, підросла. Тому в середньому, сказав в.о. міністра, показник по країні буде меншим десь на 5%.

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"А ось на пізню групу будуть більш негативні наслідки. Це кукурудза, соя і соняшник. У більшості регіонів буде знижена урожайність", – сказав Висоцький.

За попередніми оцінками, урожайність пізніх культур впаде через спеку на 15%.

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На початку липня Мінагрополітики переглянуло прогноз по майбутньому врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн тонн, з яких 56 млн тонн будуть зернові та зернобобові і 21 млн тонн – олійні культури.

Трохи пізніше прогноз змінився. В міністерстві повідомили, що через рекордну засуху в південних областях України, врожайність пшениці та ячменю може знизитись на 5-7% порівняно з минулим роком.

Економічна правда