В Мінагрополітики поліпшили прогноз урожаю на 5%

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Мінагрополітики переглянуло прогноз по майбутньому врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн тонн, з яких 56 млн тонн будуть зернові та зернобобові і 21 млн тонн – олійні культури.

Про це сказав в.о. міністра Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Тобто це приблизно плюс 5%.

Як пише LIGA.net, це поки що на 5-7% менше, ніж показник минулого року (82,8 млн тонн), зауважив урядовець. Але по пізніх культурах, таких як кукурудза, соняшник чи соя, ще триває активна фаза вегетаційного розвитку, і погодний фактор у липні-серпні може суттєво вплинути на кінцеві показники.

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"По ранніх культурах, таких як пшениця, ячмінь та ріпак, прогнози досить оптимістичні, завдяки чому ми могли переглянути в сторону збільшення поточний прогноз виробництва зернових та олійних культур із 74 до 77 млн тонн", – заявив Висоцький.

За його словами, збір врожаю цього року розпочався приблизно на два тижні раніше, ніж зазвичай.

Класично основний збір розпочинається з південних регіонів і вже перейшов в центральні та східні, а озимий ячмінь почали збирати практично в усіх областях.

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Щодо основних культур, то пшениці та ячменю зібрано вже по 1,5 млн тонн. Також активно збирають горох та ріпак.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Економічна правда