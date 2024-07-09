Через рекордну посуху урожайність деяких культур цьогоріч може знизитися на 5-7%

Через рекордну засуху в південних областях України, врожайність пшениці та ячменю може знизитись на 5-7% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що жнива цього року розпочалися на два тижні раніше, що повʼязано з погодним фактором.

"Перш за все, йдеться про збір озимого ячменю, озимої пшениці та озимого ріпаку. Крім того, в деяких областях уже почали збирати горох. Якщо ми подивимося на цифри, то на сьогодні уже намолочено понад 4 млн т, цифра збільшується щодня", – повідомив виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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Попри обстріли, у тому числі по полях, у більшості випадків проблеми вдається локалізувати.

Повідомляється, що збір зернових триває активними темпами, тому прогнозується врожай зернових на рівні близько 56 млн тонн цього року.

Стосовно врожайності озимих пшениці та ячменю, Висоцький зазначив, що їхній показник на 5-7% нижчий за минулорічний, що пояснюється погодою.

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"У деяких областях, на жаль, дійсно рекордна посуха і менші показники. Разом з тим у західних і центральних областях навіть більші показники, ніж минулого року. Тому поки що прогноз у межах 5-7% менший від показника попереднього року, що з урахуванням усіх викликів, які продовжує нести війна, є дійсно гарним результатом", – наголосив у зверненні Висоцький.

Нагадаємо:

Мінагрополітики переглянуло прогноз по майбутньому врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн тонн, з яких 56 млн тонн будуть зернові та зернобобові і 21 млн тонн – олійні культури.

В Україні розпочались жнива - уже зібрали близько 100 тисяч тонн різних сільськогосподарських культур.