У США планують обмежити продаж програмного забезпечення Китаю для транспорту

Представники адміністрації Байдена планують запропонувати обмеження на продаж китайського програмного забезпечення для транспортних засобів у США вже цього місяця.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Цей крок спрямований на вирішення проблем безпеки, пов'язаних з новим поколінням так званих "розумних" автомобілів.

За словами співрозмовників, цей крок включатиме обмеження на використання і тестування китайських технологій для автономних транспортних засобів.

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Багато сучасних автомобілів - як газових, так і електричних - оснащені пристроями, що підключають їх до інтернету, що робить їх потенційними мішенями для злому.

Нагадаємо:

Країни-члени ЄС, ймовірно, підтримають введення запропонованих тарифів на китайські електромобілі в листопаді.

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У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів, зафіксувавши рекордну кількість реєстрацій.

Економіка Угорщини почала сильно залежати від попиту на акумулятори для електромобілів, які виробляються на китайських заводах у країні.

Економічна правда.