В России могут заблокировать YouTube в сентябре - росСМИ

Замедление Youtube может быть не последней проблемой для россиян, сервис могут заблокировать в России уже в сентябре.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на "Газета.ру".

"В течение июля-августа будет какая-то деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то - подтормаживать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка", - утверждает источник во властных кругах РФ.

В то же время пресс-секретарь Путина опроверг планы правительства страны о блокировке стримингового сервиса.

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Напомним:

Ранее, российская телекоммуникационная компания "Ростелеком" предупредила о технических проблемах в работе оборудования Google, что может повлиять на качество работы YouTube в РФ.

Экономическая правда.

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