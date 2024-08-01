В Росії фіксують проблеми з YouTube

У Росії в ніч на четвер 1 серпня стався збій у роботі відеохостингу YouTube: є проблеми з доступом до сайту і відтворенням відео.

Джерела: видання DW, дані сервісів Downradar, "Сбой.рф".

Проблеми почалися близько 00:00 за київським часом.

Найбільше звернень зафіксовано від жителів Москви та області, уточнює DW. Крім того, скарги надходили із Санкт-Петербурга і Ленінградської області, Краснодарського краю і Новосибірської області.

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Водночас сервіс Downradar пише про скарги з Владивостока, Іркутська, Красноярська, Мурманська, Ростова-на-Дону, Твері, Уфи, Челябінська та інших регіональних центрів РФ.

Станом на 9 ранку скарги про роботу YouTube в Росії продовжують активно надходити на відповідні сервіси.

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Нагадаємо:

До кінця поточного тижня швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах може знизитися до 40%, а до кінця наступного - вже до 70%.

Уповільнення Youtube може бути не останньою проблемою для росіян, сервіс можуть заблокувати в Росії вже у вересні.

Економічна правда.