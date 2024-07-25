В Росії пообіцяли "уповільнення" YouTube на 70%

До кінця поточного тижня швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах може знизитися до 40%, а до кінця наступного - вже до 70%.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ зі зв'язку та IT Олександр Хінштейн, пише російський "Коммерсант".

Так, він підкреслив, що захід "торкнеться тільки "десктопних" версій. Мобільного зв'язку він поки не торкнеться". За інформацією видання, це пов'язано з тим, що обладнання для уповільнення не може аналізувати трафік мобільних мереж.

Російський депутат уточнив, що "деградація" YouTube - крок, спрямований проти адміністрації іноземного ресурсу, а не росіян.

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Нагадаємо:

Уповільнення Youtube може бути не останньою проблемою для росіян, сервіс можуть заблокувати в Росії вже у вересні.

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Економічна правда.