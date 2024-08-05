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8-й день без вимикань: у вівторок в Україні відключень світла не прогнозують

Понеділок, 5 серпня 2024, 17:32 - Віктор Волокіта

У вівторок 6 серпня заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", - розповіли в пресслужбі.

В "Укренерго також нагадали, щою українці за можливості користувалися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

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Нагадаємо:

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

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За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Вівторок 30 липня був першим днем липня, коли не було відключень електроенергії.

Економічна правда

Укренерго електроенергія
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